Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις νέες συγκρούσεις που σημειώθηκαν, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15.04.2022) στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

Οι συγκρούσεις στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ ξέσπασαν ανάμεσα σε Παλαιστίνιους αστυνομικούς και Ισραηλινούς αστυνομικούς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τραυματιοφορείς.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της μπήκαν στον χώρο για να διαλύσουν πλήθος που πέταγε πέτρες εναντίον χώρου προσευχής στο Δυτικό Τείχος, σε μικρή απόσταση.

