Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Ανοίγουν αύριο οι Άγιοι Τόποι μετά την εκεχειρία με το Ιράν

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των ιερών χώρων στην Παλιά Πόλη, λίγες ώρες μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός
Οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν εκ νέου αύριο, Σάββατο 8 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, σε μια πρώτη κίνηση χαλάρωσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η απόφαση ανακοινώθηκε σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Πρόκειται για τους ιερούς χώρους που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, στον ανατολικό τομέα της Ιερουσαλήμ, τον οποίο το Ισραήλ έχει καταλάβει και προσαρτήσει: το Κότελ, ή Τείχος των Δακρύων, για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους. Οι χώροι αυτοί είχαν κλείσει από την πρώτη ημέρα του πολέμου με το Ιράν, που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου 2026. 

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 15χρονου που πέθανε από σκληρά challenges στο ίντερνετ: «Τον βασάνιζαν για 50 ημέρες» λέει ο πατέρας του
Ο 15χρονος πέθανε λόγω του blackout challenge, δηλαδή ασφυξίας στον εαυτό του για να νιώσει μία σύντομη ζάλη - «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών» λέει ο πατέρας του παιδιού
15χρονος
Πώς ο Τραμπ πέρασε μέσα σε 24 ώρες από το να απειλεί με εξόντωση το Ιράν στο να συμφωνήσει σε εκεχειρία 2 εβδομάδων
O Τραμπ ενδέχεται να έκανε πίσω εξαιτίας μιας απλής πραγματικότητας: H κλιμάκωση θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν «ατέρμονο πόλεμο», όπως εκείνους που ταλαιπώρησαν τους προκατόχους του
