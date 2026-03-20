Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Ζημιές από θραύσματα πυραύλου που εκτόξευσε το Ιράν στην Παλιά Πόλη

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Μέλος των ιδραηλινών δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει σημείο που χτυπήθηκε από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στην Ιερουσαλήμ
Μέλος των ιδραηλινών δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει σημείο που χτυπήθηκε από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στην Ιερουσαλήμ / REUTERS / Ammar Awad

Την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ είχε στόχο πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα (20.03.2026) το Ιράν, όπως φαίνεται σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media.

Λίγο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού στο Ισραήλ για εισερχόμενους πυραύλους του Ιράν, δύο πολύ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ, ακολουθούμενες από μια ισχυρή πρόσκρουση στο έδαφος.

Κατά μήκος των τειχών της Παλιάς Πόλης, το βλήμα έπεσε σε άμεση γειτνίαση με την Αρμενική Συνοικία και την Εβραϊκή Συνοικία, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Πλατεία των Τεμενών και το τέμενος Αλ Ακσά, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, καθώς και το Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο προσκυνήματος των Εβραίων, και τον Ναό της Αναστάσεως.

Τηλεοπτικές εικόνες από το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 δείχνουν έναν δρόμο με μια τρύπα, νότια της Παλιάς Πόλης, στο Όρος Σιών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από Ισραηλινούς στρατιώτες και αστυνομικούς. Το Ισραήλ κατήγγειλε «την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος».

«Το “δώρο” του Ιράν για το Ιντ αλ Φιτρ (σ.σ. γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του ραμαζανιού, που γιορτάζεται σήμερα Παρασκευή): πύραυλοι στο (τέμενος) Αλ Ακσά», τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο πρόσκρουσης, έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός ότι προκλήθηκαν ζημιές, όπως φαίνεται και στα πλάνα, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες. Από την πλευρά τους, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν πως ο πύραυλος αναχαιτίστηκε με αποτέλεσμα τα θραύσματά να να πέσουν στην περιοχή.

Κόσμος
