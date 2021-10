Σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας εισήλθε την Τετάρτη το Όρος Άσο, ηφαίστειο στο μεγάλο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έκρηξη σημειώθηκε περί τις 11:43 και η τέφρα εκτοξεύθηκε σε ύψος 3.500 μέτρων.

Από την έκρηξη στο Όρος Άσο – ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Ιαπωνία – μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Ωστόσο η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία αύξησε το επίπεδο συναγερμού στη βαθμίδα τρία –από τις πέντε της κλίμακας– απευθύνοντας σύσταση στους πολίτες να μην πλησιάζουν το βουνό. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν βράχια και πυροκλαστικές ροές σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από τον κρατήρα Νακαντάκε.

Η πτώση ηφαιστειακής τέφρας από το Όρος Άσο, που φθάνει τα 1.592 μέτρα, στον νομό Κουμαμότο, αναμένεται να συνεχιστεί ως τουλάχιστον το απόγευμα, σημείωσε η υπηρεσία.

Το 2019, σημειώθηκε επίσης – μικρή – ηφαιστειακή έκρηξη στο Όρος Άσο.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, έκρηξη ηφαιστείου στο Όρος Οντάκε στοίχισε τη ζωή σε 63 ανθρώπους. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη τραγωδία που οφειλόταν σε ηφαιστειακή έκρηξη στην Ιαπωνία τα τελευταία σχεδόν 90 χρόνια.

