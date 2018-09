Ίλον Μασκ: Απόφαση «κόλαφος» για το τιτίβισμα που σίγουρα μετάνιωσε!

Έτσι, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ θα παραιτηθεί από πρόεδρος της εταιρείας, αλλά θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος, με βάση έναν διακανονισμό που ανακοίνωσε το Σάββατο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (SEC).

Η συμφωνία αναμένεται να προκαλέσει ανακούφιση στους επενδυτές, που ανησυχούσαν ότι μια μακρόχρονη νομική μάχη το μόνο που θα έκανε θα ήταν να έβλαπτε την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε την Πέμπτη μήνυση σε βάρος του 47χρονου Μασκ, κατηγορώντας τον για απάτη, αφού ανήρτησε σειρά «ψευδών ή παραπλανητικών» μηνυμάτων στο Twitter, που αφορούσαν την ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας από τη Γουόλ Στριτ.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αναφέρεται ότι ο Μασκ «γνώριζε ή αδιαφορούσε να μάθει» ότι παραπλανούσε τους επενδυτές στις 7 Αυγούστου, όταν ανέφερε στα 22 εκατομμύρια των ακολούθων του στο Twitter ότι μπορεί να απέσυρε την εταιρεία, στην τιμή των 420 δολαρίων ανά μετοχή, και ότι είχε «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018