Ημέρα οργής των διαδηλωτών στο Ισραήλ για τους ομήρους και τον πόλεμο στη Γάζα – Αναχαιτίστηκε πύραυλος από την Υεμένη

Οι διαδηλώσεις που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων συνεχίζονται στο Ισραήλ. Την Τετάρτη (03.09.2025), δεκάδες διαδηλωτές ανέβηκαν στη στέγη της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ για να καταγγείλουν τη διαχείριση της σύγκρουσης στη Γάζα και να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ομήρων. Ανάρτησαν ένα τεράστιο πανό με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη φράση: «Εγκατέλειψες τους ομήρους και τους σκότωσες».

Μπροστά στην κατοικία του Νετανιάχου, άλλες ομάδες έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στην Κνεσέτ. Μια διαδηλώτρια που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση Kan δικαιολόγησε αυτές τις «ακραίες» ενέργειες λέγοντας ότι είναι αναγκαίες για να «ξυπνήσουν» την κυβέρνηση του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, η οποία, όπως τόνισε, «ξεχνά τους πολίτες της».

Υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να κρατούνται 48 όμηροι που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Συναγερμός από απειλή της Υεμένης

Την ώρα που οι δρόμοι φλέγονταν, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε όλη τη χώρα. Ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, προκαλώντας την άμεση φυγή χιλιάδων πολιτών σε καταφύγια στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και άλλες μεγάλες πόλεις. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανεστάλησαν προσωρινά.

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι το βλήμα αναχαιτίστηκε από τα αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας. Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης, δηλώνοντας ότι στόχευσαν το Τελ Αβίβ ως απάντηση στα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα στη Σαναά, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε υψηλόβαθμα στελέχη του κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της κυβέρνησής τους.