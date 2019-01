Ινδία: Άρματα μάχης, μηχανάκια και καμήλες στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις στην Ινδία, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένα.

Περίπου 25.000 αστυνομικοί και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί στην πόλη.

Οι κεντρικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας Νέο Δελχί είχαν αποκλειστεί προκειμένου να περάσει η παρέλαση, παρουσία πολλών ξένων ηγετών.

Τιμώμενο πρόσωπο φέτος ήταν ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα.

Η 26η Ιανουαρίου είναι η Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ινδία, όταν τέθηκε σε ισχύ το νέο σύνταγμα της χώρας, το 1950. Η Ινδία κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1947 αλλά παρέμεινε υπό ειδικό καθεστώς (dominion) για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων βρισκόταν ο Μαχάτμα Γκάντι, η κεντρική μορφή του κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας. Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν πολλές σκηνές από τη ζωή του.

Φέτος η χώρα γιορτάζει τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Γκάντι, ο οποίος διατηρούσε ιδιαίτερους δεσμούς με τη Νότια Αφρική. Έζησε και εργάστηκε εκεί επί 21 χρόνια και εκεί εμπνεύστηκε την ιδέα της παθητικής αντίστασης.

