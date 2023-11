Πέντε σπίτια κατέρρευσαν νωρίτερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από τα ερείπια των σπιτιών στη συνοικία Τσεμπούρ στην Ινδία και τέσσερις από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την έκρηξη.

Mumbai: An incident of a house collapse due to a cylinder blast has been reported in the Chembur area of Mumbai, four people sustained injuries and have been sent to a nearby hospital. 11 people have been rescued safely, so far: BMC pic.twitter.com/kOtWmq1vaT