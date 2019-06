Ινδία: Στο έλεος του καύσωνα – “Χτυπάει” 50άρια ο υδράργυρος!

Ο λόγος για τέσσερις επιβάτες ενός τρένου που είχαν επιβιβαστεί τη Δευτέρα (10.6.2019) στην Άγκρα, κοντά στο Ταζ Μαχάλ, και ο τελικός προορισμός τους ήταν το Κοϊμπατόρε, στη νότια Ινδία. Ταξίδευαν σε βαγόνια χωρίς κλιματισμό, καθώς εκεί τα εισιτήρια στοιχίζουν φτηνότερα.

«Καθώς το τρένο πλησίαζε στο Τζάνσι (200 χιλιόμετρα νοτίως της Άγκρα), ενημερωθήκαμε ότι ένας από τους επιβάτες είχε χάσει τις αισθήσεις του», είπε ο Ατζίτ Κούμαρ Σινγκ, ο εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης των σιδηροδρόμων. «Στείλαμε μια ιατρική ομάδα στον σταθμό αλλά ανακάλυψαν ότι τρεις επιβάτες ήταν ήδη νεκροί«, πρόσθεσε.

Άλλος ένας επιβάτης υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Four people died in 'unbearable' heat while travelling by train in northern India, which has been in the grip of a heatwave for two weeks, officials and passengers say https://t.co/bD2kTy612C

