Ινδία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από εκτροχιασμό βαγονιών τρένου στην Ουτάρ Πραντές

Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ουτάρ Πραντές της Ινδίας, όταν τα βαγόνια ενός τρένου εκτροχιάστηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Chandigarh της Ινδίας, εκτροχιάστηκε μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Jhilahi της Uttar Pradesh και του Gosai Dihwa. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 25 τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό 15 βαγονιών του Dibrugarh Express.

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν βαγόνια του Chandigarh-Dibrugarh Express, που συνδέει τα βόρεια κρατίδια της Ινδίας με το ανατολικό κρατίδιο Άσαμ, να έχουν γύρει στο πλάι κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ επιβάτες στέκονται έξω από αυτά κρατώντας τις αποσκευές τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Γκόντα, περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από την Λάκναου, πρωτεύουσα του Ουτάρ Πραντες.

Another train derailment, this time in Uttar Pradesh. Several coaches of Chandigarh-Dibrugarh Express derailed near Gonda in UP.

Ο επικεφαλής υπουργός του Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, έδωσε εντολή στις αρχές της περιοχής να εξασφαλίσουν την κατάλληλη περίθαλψη για όσους τραυματίστηκαν στο ατύχημα.

Σε μια ανάρτηση στο X, το γραφείο του CM είπε: «Λαμβάνοντας υπόψη το σιδηροδρομικό ατύχημα στην περιοχή Gonda, ο επικεφαλής υπουργός Yogi Adityanath έδωσε οδηγίες στους αξιωματούχους της περιφερειακής διοίκησης να φτάσουν στο σημείο και να επισπεύσουν τις εργασίες ανακούφισης.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να μεταφέρουν άμεσα τους τραυματίες στο νοσοκομείο και να τους παράσχουν την κατάλληλη περίθαλψη. Ευχήθηκε επίσης για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, διάβασε μια ανάρτηση που εστάλη από το γραφείο του πρωθυπουργού».

Οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι έφτασαν στο σημείο μόλις έλαβαν την είδηση ​​του δυστυχήματος. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης. Μια επιπλέον ομάδα διάσωσης σιδηροδρόμων αποστέλλεται επίσης από το Γκορακπούρ και τη Γκόντα.