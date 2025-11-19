Κόσμος

Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμερού – Γιγαντιαίο σύννεφο στάχτης εκτοξεύτηκε στην ατμόσφαιρα

Παρόμοια έκρηξη που έγινε το 2021 σκότωσε τουλάχιστον 57 ανθρώπους
ηφαίστειο
Το ηφαίστειο Σεμερού

Ένα τεράστιο σύννεφο στάχτης έχει κατακλίσει τον ουρανό της Ινδονησίας αφού το ηφαίστειο Σεμερού εξερράγη αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το ηφαίστειο εκτόξευσαν την στάχτη σε ύψος 2 χλμ. πάνω από την κορυφή του βουνού και επηρέασε μάλιστα και την ομαλή πτήση των αεροσκαφών, αφού ανακοινώθηκαν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αεροπλάνων.

Το όρος Σεμερού, βρίσκεται στα σύνορα των περιοχών Lumajang και Malang στην Ανατολική Ιάβα, και εξερράγη σήμερα (19/11/2025) στις 6:11 το πρωί τοπική ώρα.

Το Σεμέρου, με ύψος πάνω από 3.600 μέτρα (12.000 πόδια), είναι ένα από τα σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Είναι το υψηλότερο βουνό στο ινδονησιακό νησί της Ιάβας, ενώ μία έκρηξη που έγινε το 2021 οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 57 ανθρώπων.

Σε δήλωσή του, το Κέντρο Ενημέρωσης για Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) της Αυστραλίας εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε απόσταση 500 μέτρων από την περιοχή προκειμένου να αποφύγουν «την επέκταση των καυτών σύννεφων και των ροών λάβας».

Τα φαινόμενα αυτά είναι συχνά σε ενεργές ηφαιστειακές ζώνες όπως στον «Δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την αεροπλοΐα, καθώς η ηφαιστειακή στάχτη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους κινητήρες των αεροσκαφών.

