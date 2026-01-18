Κόσμος

Ινδονησία: Εντοπίστηκε μια σορός μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων
αεροπλάνο ινδονησία
Συντρίμμια από το αεροπλάνο που συνετρίβη / BASARNAS via AP

Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα (18/1/2026) συντρίμμια και μία σορό επιβάτη από ένα μικρό αεροπλάνο που συνετρίβη χθες στην ανατολική Ινδονησία με 10 επιβαίνοντες.

Το στίγμα του αεροπλάνου της εταιρείας Indonesia Air Transport, που είχε απογειωθεί από τη Γιογκιακάρτα για το Μακάσαρ, χάθηκε χθες το απόγευμα από τα ραντάρ της Ινδονησίας.

Οι διασώστες που έψαξαν στο σημείο εντόπισαν όπως φαίνεται «την άτρακτο, το οπίσθιο τμήμα και φινιστρίνια» του αεροσκάφους, όπως είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του Μακάσαρ.

«Βρέθηκε και η σορός ενός άνδρα… σε βάθος περίπου 200 μέτρων σε μια χαράδρα, κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Αντί Σουλτάν, ένας άλλος αξιωματούχος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε μία σορός η οποία θα ανασυρθεί αύριο, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

ινδονησία
Διασώστες προσπαθώντας να βρουν τους αγνοούμενους / BASARNAS via AP

Το αεροπλάνο μετέφερε 3 υπαλλήλους του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, που βρίσκονταν σε αποστολή εποπτείας από αέρος, όπως και 7 μέλη πληρώματος.

Συνολικά, περισσότεροι από 1000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Ο Μπανγκούν Ναουόκο, ένας αξιωματικός του στρατού, εξήγησε σε δημοσιογράφους πως οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται με δυσκολία λόγω του ανώμαλου εδάφους και της ομίχλης.

