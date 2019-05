Ιντιάνα: Βροχή πυροβολισμών σε πάρτι – Χαροπαλεύουν τρεις νεαροί!

Ο Joe Winkle, αστυνομικός της Ιντιάνα, σημείωσε πως ορισμένοι από τα θύματα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η αστυνομία ενημέρωσε πως ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ διενεργείται έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

“Το Ball State αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία απειλή στο Πανεπιστήμιο” επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση του Πανεπιστημίου.

Ο δράστης συνελήφθη, ωστόσο τα κίνητρα της εγκληματικής πράξης του μένει να διευκρινιστούν.

Ball State University says a man arrested in the shootings of seven people at an off-campus party near its Indiana campus is not enrolled as a student.

The university also says it has confirmed that one of its students was among the seven people shot.https://t.co/P9O2UdFZY7

— FOX26 News (@KMPHFOX26) May 18, 2019