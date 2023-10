Ένα παιδί μόλις 13 ετών συνελήφθη για την άγρια δολοφονία της μητέρας του στη Φλόριντα, καθώς όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ο 13χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την μητέρα του την ώρα που δίπλα κοιμόταν η νεογέννητη αδερφή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η άγρια δολοφονία έγινε την περασμένη Πέμπτη (12.10.2023). Ο 13χρονος Ντέρεκ Ρόζα περίμενε η μητέρα του να κοιμηθεί δίπλα στη μόλις 14 ημερών νεογέννητη αδελφή του, πριν πάρει το μαχαίρι και τη σκοτώσει μέχρι θανάτου.

Ο 13χρονος κατηγορείται πλέον με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 23:30 το βράδυ της Πέμπτης. Μόλις η Ιρίνα Γκαρσία αποκοιμήθηκε ο 13χρονος έβαλε σε εφαρμογή το σατανικό σχέδιό του και μαχαίρωσε πολλές φορές στο λαιμό την 39χρονη μητέρα του.

Ο Ρόσα αμέσως μετά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία λέγοντας πως μόλις είχε δολοφονήσει τη μητέρα του.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο Ρόσα κατά την απολογία του ήταν ευγενικός και απολογητικός, «κάτι που δεν θα περίμενες μπαίνοντας σε ένα διαμέρισμα με έναν τέτοιο σκηνικό δολοφονίας» σημείωσαν αστυνομικοί.

THE LATEST: Police are still trying to determine a motive for why they say a 13-year-old Hialeah boy fatally stabbed his mother Thursday night. https://t.co/dcW0UGHYud