Στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα προχώρησε η αστυνομία του Μέμφις ύστερα από πυροβολισμούς κατά τυχαίων ανθρώπων μεταδίδοντάς το σε ζωντανή σύνδεση στο Facebook. Δεν έχει γίνει σαφές μέχρι στιγμής αν υπάρχουν νεκροί.

Συγκεκριμένα, η αστυνομική διεύθυνση του Μέμφις (πολιτεία Τενεσί, μεσανατολικές ΗΠΑ) ανακοίνωσε την Τετάρτη πως συνέλαβε 19χρονο αφροαμερικανό ύποπτο για αρκετά επεισόδια με πυροβολισμούς, τουλάχιστον ένα από τα οποία μεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, αίροντας την εντολή που είχε δώσει νωρίτερα στους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν.

«Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση», σημείωσε η αστυνομία του Μέμφις μέσω Twitter, προσθέτοντας πως η εντολή «βρείτε καταφύγιο εκεί όπου βρίσκεστε ήρθη».

Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θάνατοι στα επεισόδια. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός ABC24 έκανε λόγο για έναν θάνατο, που όμως η αστυνομία δεν έχει συνδέσει με τον ύποπτο.

Νωρίτερα, η αστυνομία προειδοποίησε πως κυκλοφορούσε οπλισμένος και επικίνδυνος νεαρός αποδίδοντάς του επιθέσεις. «Λαμβάνουμε πληροφορίες πως αναμεταδίδει τις πράξεις του μέσω Facebook», πρόσθεσε.

The capture of the person who went on the shooting rampage in Memphis tonight. #MEMPHIS #MemphisPolice #Southhaven #GotHim pic.twitter.com/GZvpNOCGjg

Σε σύντομο βίντεο, ο νεαρός εικονίζεται να βρίζει, να ανοίγει την πόρτα καταστήματος και να πυροβολεί δυο φορές εναντίον του πρώτου ανθρώπου που βλέπει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες!

WATCH: Ezekiel Kelly, a 19-year-old armed and dangerous suspect who has since been detained by the #Memphis police department continued shooting people in random attacks throughout Memphis on Wednesday night while live-streaming his shooting spree on Facebook. #ezekielkelly pic.twitter.com/mgnPHy7AAe