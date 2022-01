Στο υψηλότερο σημείο του από τον Ιούνιο του 1982 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με την αύξηση στον δείκτη τιμών καταναλωτή – σε 12μηνη βάση – να φτάνει το 7%!

Το γεγονός προσθέτει άλλη μία ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο των ΗΠΑ, αλλά και προσωπικά στον Τζο Μπάιντεν, που έχει υποσχεθεί να θέσει υπό έλεγχο αυτό το σπιράλ.

Ωστόσο, μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον Νοέμβριο, στο 0,5% συγκριτικά με 0,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή που ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Εργασίας.

Another month, another record-setting leap in prices.



Inflation hit a fresh 39-year high in December as drop in energy costs wasn’t enough to offset a steady march upward for staples such as food, rent and cars. https://t.co/fOWW3BxaRb