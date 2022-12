Η ιδέα που είχαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, που βρίσκονται στις ΗΠΑ, να πάνε στο TD Garden για να δουν αγώνα των Σέλτικς, για το ΝΒΑ, δεν τους βγήκε σε καλό, καθώς οι οπαδοί των Κελτών αποδοκίμασαν το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον κάθισαν στο γήπεδο της Βοστώνης μαζί με τον ιδιοκτήτη των Μπόστον Σέλτικς Γουίκι Γκρούσμπεκ και τη σύζυγό του Εμίλια Φαζάλαρι.

Αιτία των αποδοκιμασιών μερίδας του κόσμου των Σέλτικς ήταν η γενικά η στάση του παλατιού σε θέματα ρατσισμού, αλλά και ένα επεισόδιο που έγινε σε δεξίωση που είχε οργανώσει η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, Καμίλα, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την Τρίτη (29.11.2022) με θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Σε κάποια στιγμή o σκηνοθέτης του TD Garden άρχισε να δείχνει στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου των ΗΠΑ τον Γουίλιαμ και την σύζυγό του. Εκεί ο κόσμος ξέσπασε και άρχισε να φωνάζει «ΗΠΑ! ΗΠΑ»!, ενώ σχεδόν μαζί ακούστηκε και το… περίφημο «Ουυυυυυ»!

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν αντέδρασαν, αν και η αμηχανία ήταν εμφανής στα πρόσωπά τους.

Η αντίδραση του κόσμου κατά του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον είχε να κάνει με την στάση που έχει επιδείξει κατά καιρούς το βρετανικό παλάτι, αλλά και με τα όσα έγιναν σε δεξίωση που έκανε η βασιλική σύζυγος Καμίλα στο Μπάκιγχαμ και είχε ως θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Όλα ξεκίνησαν από την Ενγκόζι Φουλάνι, διευθύντρια της οργάνωσης Sistah Space που στηρίζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η Φουλάνι κατήγγειλε μέσα από το Twitter ότι ένα μέλος των υπηρεσιών της βασιλικής οικογένειας την είδε στη δεξίωση και την ρωτούσε από που κατάγεται.

Η Φουλάνι ανέφερε σε ανάρτησή της ότι λίγο μετά την άφιξή της στην δεξίωση, μια γυναίκα που δεν την κατονόμασε (την ονόμασε «Λαίδη Σ.), την πλησίασε, προσπάθησε να δει την διαπίστευσή την ρώτησε «Από ποιο μέρος της Αφρικής κατάγεστε;». Η Φουλάνι απάντησε ότι ειναι Βρετανίδα, αλλά η γυναίκα επέμεινε και ρώτησε πάλι: «Από πού είστε πραγματικά; Από πού προέρχονται οι δικοί σας;»

Η οργάνωση Sistah Space δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της γυναίκας.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq