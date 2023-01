Αίρεται στις ΗΠΑ η αναστολή εσωτερικών πτήσεων μετά από τεχνικό πρόβλημα σε σύστημα της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Ωστόσο, άγνωστο παραμένει τι προκάλεσε τη βλάβη, ενώ με εντολή του προέδρου Μπάιντεν διεξάγεται έρευνα, ακόμη και για κυβερνοεπίθεση.

Λόγω του τεχνικού προβλήματος στο σύστημα της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος αεροσκάφη σε όλες τις ΗΠΑ και να προκληθεί χάος.

Η FAA ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη (11.01.2023) ότι αίρει τελικά την αναστολή όλων των εσωτερικών πτήσεων, χωρίς η προέλευση του προβλήματος να έχει ακόμη προσδιοριστεί.

«Οι κανονικές λειτουργίες εναέριας κυκλοφορίας αποκαθίστανται σταδιακά σε όλες τις ΗΠΑ» μετά από μια αποτυχία του συστήματος παροχής πληροφοριών ασφάλειας στα πληρώματα πτήσης, ανέφερε η FAA σε tweet, διευκρινίζοντας ότι «θα συνεχίσει να ερευνά την αιτία του αρχικού προβλήματος».

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem