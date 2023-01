Ο εορτασμός της κινεζικής Πρωτοχρονιάς ήταν μοιραίος για τους κατοίκους του Μόντερεϊ Παρκ, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, καθώς τουλάχιστον 10 από αυτούς έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε αίθουσα χορού ενώ άλλοι 10 είναι τραυματίες και τουλάχιστον ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και μετέδωσαν τα διεθνή ΜΜΕ, τουλάχιστον 10 άνθρωποι είναι νεκροί από τους πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ του Λος Άντζελες και ο δράστης έχει διαφύγει. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Στη συγκεκριμένη πόλη, 11 χιλιόμετρα μακριά από το Λος Άντζελες, ζουν κυρίως ασιατικής καταγωγής Αμερικανοί, περίπου τα 2/3 των 61.000 κατοίκων της και γιόρταζαν το κινεζικό Νέο Έτος (Lunar New Year). Οι σημειώθηκαν μετά τις 10 μ.μ. του Σαββάτου (08:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) στον χώρο εορτασμού.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη, ενώ η αστυνομία δεν έδωσε καμιά περιγραφή του υπόπτου ούτε διευκρίνισε το είδος του όπλου που χρησιμοποίησε. Σύμφωνα με αξιωματούχο του γραφείου του σερίφη, οι αρχές αγνοούν αν ο ύποπτος γνώριζε τα θύματα ή πρόκειται για επίθεση που στρεφόταν εναντίον μιας κοινότητας.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τραυματίες σε φορεία να μεταφέρονται από τραυματιοφορείς σε ασθενοφόρα. Γύρω από το σημείο των πυροβολισμών -σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μια χορευτική λέσχη- η αστυνομία φρουρεί δρόμους που έχει αποκλείσει, όπως φαίνεται στα βίντεο.

#BreakingNews Police say at least 9 people have been killed and multiple others wounded in a #shooting in Monterey Park of #LosAngeles. The incident took place near the site of an earlier Chinese New Year celebration. #montereypark pic.twitter.com/7YbN3HABFE