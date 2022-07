Στη δημοσιότητα έδωσε βουλευτής των ΗΠΑ, την επιστολή την οποία έστειλαν πριν λίγες ημέρες Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στον Τζο Μπάιντεν ώστε να μη δώσει τα F-16 στην Τουρκία.

Την επιστολή είχε δημοσιεύσει και το newsit.gr, και με αυτή οι βουλευτές καταφέρονται κατά της Τουρκίας και του Τζο Μπάιντεν και γι αυτό ζητούν να μην ενισχυθεί με νέα F-16.

Δείτε την επιστολή

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx