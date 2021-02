ΗΠΑ – Διακοπές ρεύματος: Εκατομμύρια Αμερικανοί τουρτουρίζουν στο πολικό ψύχος (pics, video)

Διακοπές ρεύματος στις ΗΠΑ εν μέσω κύματος πολικού ψύχους. Εκατομμύρια Αμερικανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά την επέλαση του χιονιά που σάρωσε μεγάλα τμήματα της χώρας μέχρι και το Μεξικό.

Οι διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν την ώρα που ο υδράργυρος έπεσε σε επίπεδα ρεκόρ, όπως στο Αμαρίλο, στο βόρειο Τέξας, όπου τα θερμόμετρα έδειχναν -12 βαθμούς το πρωί της Τετάρτης (17.02.2021).

Η πτώση της θερμοκρασίας, σε αυτήν την πολιτεία στις νότιες ΗΠΑ, που ήταν ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κρύο, ανάγκασε τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να προχωρήσουν σε διαδοχικές διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να αποφύγουν την υπερφόρτωση του δικτύου, λόγω της υπερβολικής ζήτησης.

⚡️ “Millions are without power in Texas. Here’s how some of them are coping” by @Reuters https://t.co/vUWOSxIzGK