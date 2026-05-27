Κόσμος

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του νέου στρατιωτικού της ηγέτη σε χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Μοχάμεντ Όντα βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγο και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς
Παλαιστίνιοι επιθεωρούν τον τόπο όπου ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε μια πολυκατοικία, στην πόλη της Γάζας
Παλαιστίνιοι επιθεωρούν τον τόπο όπου ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε μια πολυκατοικία, στην πόλη της Γάζας / REUTERS / Dawoud Abu Alkas
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον θάνατο του διοικητή του στην επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα στις 26 Μαΐου επιβεβαίωσε την Τετάρτη (27.05.2026) ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν την Τετάρτη πως ο αρχηγός τους σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της πόλης της Γάζας.

 

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
159
103
99
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo