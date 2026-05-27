Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του νέου στρατιωτικού της ηγέτη σε χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Τον θάνατο του διοικητή του στην επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα στις 26 Μαΐου επιβεβαίωσε την Τετάρτη (27.05.2026) ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν την Τετάρτη πως ο αρχηγός τους σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της πόλης της Γάζας.

Israeli strikes hit a building in western Gaza City in an apparent assassination attempt targeting a senior Hamas figure.



Israeli officials said the target was Mohammed Oudeh, described as Hamas’ new military wing leader.



Casualties were reported, but the outcome of the strike… pic.twitter.com/eLyks60qKk — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.