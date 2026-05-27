Στη φυλακή ο βοηθός του Μάθιου Πέρι για τη μοιραία ένεση κεταμίνης στον διάσημο ηθοποιό

Ο 60χρονος Κένεθ Ιβαμάσα είναι ένα από τα πέντε άτομα που κατηγορήθηκαν για τον θάνατο του δημοφιλούς ηθοποιού
Ο Μάθιου Πέρι / Photo by Willy Sanjuan / Invision / AP, File
Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος χορήγησε με ένεση την κεταμίνη που οδήγησε στον θάνατο τον «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια», καταδικάστηκε την Τετάρτη (27.05.2026) σε φυλάκιση 41 μηνών. Η ποινή του προβλέπει, επίσης, πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Ο 60χρονος Κένεθ Ιβαμάσα είναι ένα από τα πέντε άτομα που κατηγορήθηκαν για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι από κεταμίνη και καταδικάστηκε.

Ο Πέρι, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως «Τσάντλερ» από τη δημοφιλή κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990 «Friends», ήταν εξαρτημένος από την κεταμίνη και κατέληξε στις 28 Οκτωβρίου 2023. Ο Ιβαμάσα παραδέχθηκε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε κάνει στον ηθοποιό τουλάχιστον 27 ενέσεις κεταμίνης, συμπεριλαμβανομένων τριών την ημέρα που πέθανε.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ιβαμάσα ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης για λογαριασμό του Πέρι μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Όπως αναφέρουν οι «New York Times», σε υπόμνημα προς το δικαστήριο, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Ιβαμάσα «παραβίασε τη σχέση εμπιστοσύνης» που είχαν αναπτύξει. Ωστόσο, επειδή συνεργάστηκε με τις Αρχές αποφασίστηκε η μείωση της ποινής του στο μισό.

Οι δικηγόροι του Ιβαμάσα είχαν ζητήσει ποινή έξι μηνών φυλάκισης και έξι μηνών κατ’ οίκον περιορισμού, υποστηρίζοντας ότι, ως προσωπικός βοηθός του Πέρι, ο πελάτης τους δεν βρισκόταν σε θέση να αρνηθεί τις υπηρεσίες του στον ηθοποιό. Ο δικηγόρος του δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του «δεν ήταν κάποιος που επέβαλε ναρκωτικά σε ένα απρόθυμο θύμα», συγκρίνοντάς τον με τον Αλφρεντ Πένιγουορθ, τον κινηματογραφικό μπάτλερ του «Batman». Οπως είπε, ο πελάτης του «θαύμαζε τον κ. Πέρι».

 

 

 

Σε δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι όταν ο Ιβαμάσα ανακρίθηκε από την αστυνομία, «απέκρυψε» το γεγονός ότι είχε κάνει ένεση κεταμίνης στον εργοδότη του. Λίγους μήνες αργότερα, όταν οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του, «άλλαξε την εκδοχή του και αποκάλυψε μέρος της αλήθειας», σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Τελικά παραδέχθηκε πλήρως τον ρόλο του στον θάνατο του «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια».

