Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας στο νοσοκομείο με καρδιακά προβλήματα

Σε νοσοκομείο του Όσλο εισήχθη η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας την Τετάρτη (27.05.2026), όπως ανακοίνωσαν τα ανάκτορα. Η 88χρονη μονάρχης εμφάνισε προβλήματα στην καρδιακή της λειτουργία.

Στις 24 Μαΐου είχε γίνει γνωστό πως η βασίλισσα της Νορβηγίας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια αλλά την Τετάρτη μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο, όπου θα παραμείνει «για μερικές ημέρες» υπό ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο βασιλιάς Χάραλντ Ε’, 89 ετών, βρίσκεται σε περιοδεία στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπληρώνοντας πως – εκτός απροόπτου – αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.

Τον Ιανουάριο του 2025, η βασίλισσα Σόνια εισήχθη σε νοσοκομείο λόγω κολπικής μαρμαρυγής και υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.