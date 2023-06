Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ την ώρα που απόφοιτοι λυκείου και οι οικογένειές τους έβγαιναν από θέατρο της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δυο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση μετά το επεισόδιο, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοινώθηκε από την αστυνομία των ΗΠΑ πως ο ένας από αυτούς δεν είχε σχέση με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 17:00 σε τελετή αποφοίτων στην πανεπιστημιούπολη της Βιρτζίνια και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο Virginia Commonwealth University όπου οργανώνονται τελετές αποφοίτησης μαθητών λυκείου, διευκρίνισαν ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας της Ρίτσμοντ, ο Ρικ Έντουαρντς, και άλλοι αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους.

Οι νεκροί ήταν άνδρες, 18 και 36 ετών και ο ένας από τους υπόπτους είναι 19 ετών, σύμφωνα με τον Έντουαρντς.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι κάτοικοι της χώρας. Το 2021, κάπου 49.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στις ΗΠΑ, με άλλα λόγια καταγράφονταν πάνω από 130 θάνατοι την ημέρα, οι μισοί και πλέον από τους οποίους χαρακτηρίστηκαν αυτοκτονίες.

