Στην Φλόριντα των ΗΠΑ μια κλέφτρα και πονηρή αρκούδα έφαγε τσάμπα ένα χορταστικό γεύμα, το οποίο… βούτηξε από την πόρτα σπιτιού μιας οικογένειας.

Η οικογένεια στο Ορλάντο της Φλόριντα στις ΗΠΑ είχε παραγγείλει φαγητό, αλλά… λογάριαζε χωρίς την πεινασμένη αρκούδα.

Η ντελίβερι έφερε το φαΐ, το άφησε στην πόρτα (προφανώς είχε συνεννοηθεί με την οικογένεια) του σπιτιού στο Ορλάντο των ΗΠΑ, ενημέρωσε ότι η παραγγελία έφτασε και έφυγε.

Μια αρκούδα που ήταν κοντά στο σπίτι και σίγουρα πεινούσε… πήρε μυρωδιά το φαγητό. Πήγε κοντά βούτηξε τη σακούλα με την παραγγελία με τα σαγόνια της και έγινε καπνός.

Δύο μέλη της οικογένειας που είδαν τι είχε γίνει μέσα από το σπίτι, βγήκαν έξω μετά την… κλοπή της αρκούδας.

A Florida family was not happy when a bear swiped their Taco Bell delivery. pic.twitter.com/Iqy0fGgk9d