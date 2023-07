Συνετρίβη το πρωί του Σαββάτου (8.7.2023) στην Καλιφόρνια ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna C550, συνετρίβη γύρω στις 4:15 π.μ. τοπική ώρα (11:15 ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο Μουριέτα, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αμερικανική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Η αστυνομία που εστάλη στο σημείο βρήκε “σε ένα χωράφι ένα αεροσκάφος τυλιγμένο ολοσχερώς στις φλόγες” και κατάφερε να εντοπίσει τους έξι επιβαίνοντες, ο θάνατος των οποίων διαπιστώθηκε επί τόπου, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Ρίβερσαϊντ, όπου βρίσκεται η Μουριέτα.

BREAKING: Six people have been reported dead when a plane crashed near French Valley Airport in #Murrieta, California. Also on Tuesday, the pilot died in the same area when his Cessna crashed. The density of fog can be gauged from the video. pic.twitter.com/PvOeRynkq5