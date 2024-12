ΗΠΑ: Εκτελείται σήμερα 45χρονος που βίασε και σκότωσε 10χρονη για να ικανοποιήσει την κανιβαλιστική του φαντασίωση

Εκτελείται σήμερα (19.12.2024) στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, θανατοποινίτης που καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο δεκάχρονου κοριτσιού το 2006.

Πρόκειται για την τελευταία εκτέλεση για φέτος στις ΗΠΑ, με τον θανατοποινίτη Κέβιν Άντεργουντ, που σήμερα συμπληρώνει τα 45 του χρόνια, να έρχεται αντιμέτωπος με τη μοίρα του.

Αν γίνει πράγματι η εκτέλεση, θα είναι η 4η στην πολιτεία και η 25η και τελευταία στη χώρα το 2024. Σχεδόν όλες έγιναν με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών, πλην τριών στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέθοδο.

Ο άνδρας καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών αφού κρίθηκε ένοχος για τον ξυλοδαρμό, τη σεξουαλική κακοποίηση και τον φόνο της Τζέιμι Ρόουζ Μπολίν, κόρη γειτόνων του στην Περσέλ, νότια της πολιτειακής πρωτεύουσας Οκλαχόμα Σίτι.

Kevin Underwood, convicted of murdering 10-year-old Jamie Rose Bolin in #Purcell #Oklahoma in 2006, was denied clemency at a recent hearing. Underwood, who faces the death penalty, pleaded for his life through tears



Jamie's sister, Lori Pate, delivered a scathing response to…