Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς του ενόπλου που μπούκαρε χθες Παρασκευή (17.11.2023) σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού.

Ο δράστης μπούκαρε γύρω στις 15:30 (τοπική ώρα, 22:30 ώρα Ελλάδος) στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ και άνοιξε πυρ στην αίθουσα υποδοχής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, πριν πέσει ο ίδιος νεκρός από τα πυρά αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης.

Παρότι ο ένοπλος εξουδετερώθηκε άμεσα, αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και ερευνούσαν επί ώρες το νοσοκομείο και τους γύρω χώρους προτού σημάνουν λήξη συναγερμού.

Στο θύμα του ενόπλου παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε άλλο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

BREAKING: At least one person was killed in a shooting at a state-run psychiatric hospital in New Hampshire. Officials say there is currently no threat to the public and no motive known yet. pic.twitter.com/ulBmnJcpQ1 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 18, 2023

Το κίνητρο του δράστη της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής.

An armed suspect is dead after opening fire at a psychiatric hospital in Concord, NH. The situation has been "contained," but a security guard was fatally shot, according to the New Hampshire state officials. @AaronKatersky has the latest. https://t.co/EOLpb0RoOx pic.twitter.com/aUKcPyId9l — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 18, 2023

🚨Mass shooting at a New Hampshire Hospital, Multiple victims were shot, and the shooter is Dead. pic.twitter.com/QjMSm8hHMh — Sociat USA 🇺🇸 (@SociatUSA) November 18, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και ABC News