Οι αρχές διαπραγματεύονται με έναν άνδρα που φέρεται να έχει πάρει ομήρους ανθρώπους σε μια συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το Σάββατο, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram.

Η αστυνομία του Κόλεϊβιλ έγραψε στο Twitter νωρίτερα σήμερα ότι διεξάγει επιχειρήσεις SWAT (με ειδικά όπλα και τακτικές, για εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις) στο οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται η Συναγωγή Μπεθ Ισραέλ και ανέφερε ότι όλοι οι κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με τη συναγωγή απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

UPDATE 1/15/22, 1:20 PM The situation at the 6100 block of Pleasant Run Road posted about earlier remains ongoing. We ask that you continue to avoid the area. We will continue to provide updates via social media.