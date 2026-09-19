ΗΠΑ: Φοιτήτριες δέχτηκαν άγρια επίθεση – Τις ξυλοκόπησαν, τις έσερναν από τα μαλλιά και τις κλωτσούσαν

Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχθηκαν φοιτήτριες του York College of Pennsylvania έξω από το σπίτι όπου έμεναν, όταν πλήθος ατόμων εισέβαλε στον χώρο τους τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι νεαρές φοιτήτριες καταγγέλλουν ότι τις τράβηξαν από τα μαλλιά, τις γρονθοκόπησαν, τις κλώτσησαν, τις ψέκασαν με σπρέι και σε ορισμένες περιπτώσεις τις χτύπησαν τόσο άσχημα ώστε έχασαν τις αισθήσεις τους.

Η επίθεση στις φοιτήτριες σημειώθηκε στο York της Πενσιλβάνια, λίγο βόρεια από την πανεπιστημιούπολη. Στην περιοχή είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για παράνομες κόντρες με αυτοκίνητα, όταν ένα περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και το πλήθος μετακινήθηκε προς το σπίτι των φοιτητριών.

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Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των νεαρών γυναικών, όλα ξεκίνησαν όταν ζήτησαν από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι τους να απομακρυνθούν από την ιδιοκτησία.

«Ένα από τα αυτοκίνητα που έκαναν κόντρες έπεσε πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο δίπλα στην πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σπίτι. Όταν συνέβη αυτό, όλοι οι ντόπιοι μετακινήθηκαν προς το σπίτι και στο γρασίδι. Όλοι τους ζητήσαμε να φύγουν από την ιδιοκτησία και τότε ήταν που ξέσπασαν όλα», ανέφερε μία από τις φοιτήτριες στο Fox 43. Λίγο αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

A blonde York College student was ripped off her own porch by the hair, dragged to a stop sign, and beaten while a crowd filmed it for content.



Her friends called 911 five times.



Police never showed until the beating was already over.



This happened late Friday, Sept. 11, on… pic.twitter.com/pryVJHkqM5 — CONSERVATIVE (@ConservativeOG) September 16, 2026

«Μετά το πρώτο χτύπημα, όλα αυτά τα κορίτσια άρχισαν να ορμούν πάνω μας και από εκεί και πέρα όλα είναι λίγο θολά, γιατί νομίζω ότι άνθρωποι έρχονταν κατά πάνω μου… Γυρίζω και βλέπω τη φίλη μου να την τραβούν από τα μαλλιά και να την κατεβάζουν από τα σκαλιά της βεράντας μας και να εξαφανίζεται. Την άλλη φίλη μου την τράβηξαν από τα μαλλιά», περιέγραψε μία από τις νεαρές γυναίκες.

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Σε βίντεο που εξασφάλισαν το Fox 43 και το WGAL φαίνεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πλήθος ατόμων να χτυπά μία από τις φοιτήτριες ενώ βρίσκεται στο έδαφος, ενώ μια άλλη δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από διαφορετική ομάδα.

Μία από τις κοπέλες περιέγραψε ότι την έσυραν μέχρι μια πινακίδα STOP και στη συνέχεια δεκάδες άτομα άρχισαν να την χτυπούν.

«Θυμάμαι να κοιτάζω τη φίλη μας που φορούσε νάρθηκα στο γόνατο, όταν αιφνιδιάστηκα και με άρπαξαν από τα μαλλιά και με έσυραν από τη βεράντα. Από εκεί με έσυραν μέχρι την πινακίδα STOP και τότε όλοι μου επιτέθηκαν. Με κλωτσούσαν πιθανότατα 12 άτομα ταυτόχρονα.»

Η ίδια είπε ότι προσπαθούσε να κρατήσει το τοπ της με το ένα χέρι, ενώ δεχόταν χτυπήματα στο πρόσωπο. Όπως ανέφερε, πιστεύει ότι έχασε τις αισθήσεις της τουλάχιστον δύο φορές.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς βγήκα από αυτό, αλλά ήμουν περικυκλωμένη από πιθανότατα 30 άτομα μόνη μου, ενώ με τραβούσαν βίντεο καθώς με γρονθοκοπούσαν και με κλωτσούσαν από κάθε πλευρά.»

Μία ακόμη φοιτήτρια θυμήθηκε ότι είδε το πλήθος να κατευθύνεται προς το μέρος τους, ενώ ανέφερε επίσης ότι κάποιος ψέκαζε με σπρέι τον χώρο του σπιτιού.

Οι φοιτήτριες υποστηρίζουν ότι είχαν καλέσει αρκετές φορές την αστυνομία και είχαν ενημερωθεί πως οι αστυνομικοί βρίσκονταν καθ’ οδόν. Εκείνη την ώρα, όμως, οι αστυνομικές δυνάμεις του York ασχολούνταν ήδη με ένα σοβαρό περιστατικό, στο οποίο ένας ένοπλος φέρεται να είχε οχυρωθεί σε χώρο, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Η αστυνομία του York ανακοίνωσε ότι, όταν ενημερώθηκε για τον καβγά, ζήτησε τη συνδρομή γειτονικών αστυνομικών τμημάτων.

«Στις περίπου 1:49 π.μ., η Αστυνομία του York έλαβε κλήση για το τετράγωνο 300 της W. Jackson St. για έναν καβγά που αφορούσε μια μεγάλη συγκέντρωση ατόμων. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί του York ήταν πλήρως απασχολημένοι με ένα προηγούμενο, συνεχιζόμενο περιστατικό κρίσιμης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, ένας λοχίας της Αστυνομίας του York ζήτησε αμοιβαία συνδρομή από τις γύρω υπηρεσίες, ενώ μια ομάδα αστυνομικών του York ανταποκρίθηκε στον καβγά.»

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου τρία λεπτά αργότερα, στις 1:52 π.μ. Μέχρι τότε, το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους είχε ήδη απομακρυνθεί.

«Στις 1:52 π.μ., οι αστυνομικοί του York έφτασαν στο σημείο και η μεγάλη συγκέντρωση ατόμων διαλύθηκε γρήγορα. Οι αστυνομικοί του York συνέχισαν να παρακολουθούν την περιοχή, ενώ ένας αστυνομικός περιπολίας συναντήθηκε με τα θύματα που εμπλέκονταν στον καβγά και συγκέντρωσε πρόσθετα στοιχεία.»

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ οι φοιτήτριες υπέστησαν μώλωπες και άλλα τραύματα από την επίθεση.

Ο πατέρας μίας από τις κοπέλες επέκρινε έντονα τον χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσει η αστυνομία.

«Δεν είναι μόνο τα κορίτσια που δέχθηκαν επίθεση, είναι όλοι στην Jackson Street. Δεν μιλάμε για πέντε κορίτσια και πιθανώς τους συγκατοίκους τους, μιλάμε για εκατοντάδες φοιτητές, οπότε η ανταπόκρισή τους είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε στο Fox 43.

Το York College επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έγινε εκτός πανεπιστημιούπολης και ότι οι εμπλεκόμενοι δράστες δεν συνδέονται με το κολέγιο.

«Σύμφωνα με την Αστυνομία του York, άτομα που δεν συνδέονται με το Κολέγιο ξεκίνησαν συμπλοκή αφού τους ζητήθηκε από μια φοιτήτρια να φύγουν από την ιδιοκτησία.»

Το κολέγιο ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές για την ασφάλεια των φοιτητών στις γειτονικές περιοχές.

«Η ηγεσία του York College βρίσκεται και συνεχίζει να βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με την ηγεσία της πόλης του York και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την ασφάλεια της κοινότητας στις γειτονιές γύρω από την πανεπιστημιούπολη.»