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Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Aramco κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Δείτε βίντεο

Προβλήματα έχουν καταγραφεί στο αεροδρόμιο του Ριάντ με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν
Ανανεώθηκε πριν 13 λεπτά
Σαουδική Αραβία
Photo / X
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Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το Σάββατο 19.09.2026. Μέσα στο τεταμένο κλίμα που υπάρχει τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή, αναστάτωση υπάρχει και στη Σαουδική Αραβία, που δέχεται επιθέσεις από φιλοϊρανικούς μαχητές.

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Aramco η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδαραβικής εταιρείας.

Στο μεταξύ ο ιστότοπος FlightRadar24 αναφέρει ότι υπάρχουν “μεγάλα προβλήματα” στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ιστότοπος κατατάσσει το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, ενώ μαρτυρίες για αυτό υπάρχουν στο AFP και το Reuters.

Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ το βράδυ της Παρασκευής 18.09.2026, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις τις διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας —μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

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