Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Aramco κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Δείτε βίντεο

Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το Σάββατο 19.09.2026. Μέσα στο τεταμένο κλίμα που υπάρχει τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή, αναστάτωση υπάρχει και στη Σαουδική Αραβία, που δέχεται επιθέσεις από φιλοϊρανικούς μαχητές.

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Aramco η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

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Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά την ώρα που φλόγες φαίνεται να βγαίνουν από τη δεξαμενή πάνω στην οποία είναι ορατός ο λογότυπος της σαουδαραβικής εταιρείας.

Στο μεταξύ ο ιστότοπος FlightRadar24 αναφέρει ότι υπάρχουν “μεγάλα προβλήματα” στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ιστότοπος κατατάσσει το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, ενώ μαρτυρίες για αυτό υπάρχουν στο AFP και το Reuters.

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Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

Smoke rises from fuel storage depot at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/0qjb9oY3lC — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 19, 2026

A massive plume of smoke is rising from King Khalid Airport in Riyadh, Saudi Arabia, following a Houthi ballistic missile attack on the capital.



A fuel depot and cargo buildings were likely hit and are currently burning. pic.twitter.com/LrLvyhOc8b — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) September 19, 2026

Στο μεταξύ το βράδυ της Παρασκευής 18.09.2026, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Yemen’s Ansarallah Targeted and HIT Riyadh International Airport in Saudi Arabia



FLIGHTS SUSPENDED



Some sources report that two Aramco fuel tanks north of the airport and the airport's cargo building were targeted.



Runways 15L and 15R at Riyadh International Airport are out… pic.twitter.com/VQ7HoQRZh2 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 19, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις τις διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

🇸🇦🇾🇪 Saudi Arabia is reportedly hitting the Houthis with their own drone playbook.



Sanaa was reportedly struck by Saudi-made SKYWASP kamikaze drones, modeled after Iran’s Shahed-136.



Built by Saudi-US venture SR2Vector, the drones reportedly cost around $35,000 each and can… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 19, 2026

Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας —μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.