Οι γιγάντιοι πύθωνες που επιτίθενται σε ανθρώπους δεν είναι κάτι καινούργιο. Σχετική προειδοποίηση εξέδωσε, ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τέσσερα χρόνια μετά το φρικιαστικό περιστατικό στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Cornell Dr. Harry W. Greene, στις ΗΠΑ, μέσα σε μία ώρα ο πύθωνας μπορεί να καταπιεί (!) έναν ολόκληρο άνθρωπο. Όπως σημειώνει, μάλιστα, σχετικό δημοσίευμα στην Daily Mail, δεν υπάρχει τρόπος να σωθούν οι άνθρωποι όταν ξεκινήσει η επίθεση…

Επιπλέον, στην πρόσφατη έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης επισημαίνεται ότι θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους, όπως με μία άτυχη μητέρα το 2018 στην Ινδονησία, θα μπορούσαν να συμβούν και στις ΗΠΑ.

«Σε προαστιακές περιοχές και πάρκα στη Φλόριντα που υπάρχουν λίμνες και κανάλια, όπου τα μεγάλα φίδια θα μπορούσαν να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους, η κατάσταση είναι πιθανώς παρόμοια με αυτή με τους αλιγάτορες: Οι επιθέσεις είναι απίθανες αλλά πιθανές σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου υπάρχουν τα ζώα και οι άνθρωποι είναι επίσης παρόντες», τονίζει η κυβερνητική έκθεση.

Το τραγικό περιστατικό στο οποίο αναφερόταν η έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ συνέβη τον Ιούνιο του 2018 στην Ινδονησία. Μία μητέρα δύο παιδιών καταβροχθίστηκε ολόκληρη από έναν γιγάντιο πύθωνα, αλλά, η ιστορία της – όπως σημειώνει η Daily Mail – εξακολουθεί να σοκάρει τους χρήστες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Η 54χρονη Wa Tiba θεωρήθηκε ως αγνοούμενη όταν το σώμα της ανακαλύφθηκε μέσα σε έναν πύθωνα μήκους σχεδόν 10 μέτρων!

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες!

Το πτώμα της ήταν καλυμμένο με λάσπη και βρέθηκε όταν ανοίχτηκε η φουσκωμένη κοιλιά του τεράστιου φιδιού.

Σε μία συστάδα θάμνων κοντά στο ερπετό βρέθηκαν τα σανδάλια της άτυχης Wa Tiba.

Το κεφάλι της ήταν προς την ουρά του φιδιού με τα πόδια της κοντά στο στόμα του, δείχνοντας ότι o πύθωνας είχε καταπιεί, φρικιαστικά, πρώτα το κεφάλι της.

