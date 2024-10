ΗΠΑ: Γαμπρός δουλεύει στο λάπτοπ στη δεξίωση του γάμου του

Ούτε στον ίδιο του το γάμο δεν μπόρεσε να παραμερίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις συνέταιρος εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ. Viral έχει γίνει η φωτογραφία που απεικονίζει τον γαμπρό με το γαμπριάτικο κοστούμι του να δουλεύει στο… λάπτοπ του.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στο LinkedIn από τον ιδρυτή της ίδιας της επιχείρησης στις ΗΠΑ κι έχει γίνει viral, έχοντας αποσπάσει αρνητικά σχόλια για τον γαμπρό συνέταιρό του, που εργάζεται στη δεξίωση του ίδιου του γάμου.

Η ανάρτηση έγινε από τον Torrey Leonard, συνιδιοκτήτη της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Thoughtly, ο οποίος επαίνεσε τον συνέταιρό του Casey Mackrell επειδή άνοιξε το λάπτοπ του για να δουλέψει κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης.

Μάλιστα ο Leonard έγραψε στην αρχική του ανάρτηση ότι η εταιρεία τους είχε μόλις ξεκινήσει συνεργασία με έναν πελάτη που ήθελε να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ του μέσα σε δύο εβδομάδες, έτσι ο Mackrell δούλεψε τη νύχτα του γάμου του, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

