Μόλις λίγες ώρες πριν ο Ντέρεκ Σόβιν κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ τον περασμένο Μάιο, ακόμη ένα περιστατικό με θάνατο από αστυνομικά πυρά σόκαρε τις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά έγινε στο Κολόμπο του Οχάιο.

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε ένα 16χρονο κορίτσι στο Κολόμπο του Οχάιο καθώς το θύμα επιχείρησε να μαχαιρώσει δυο ανθρώπους, ανέφερε η αστυνομία. Και αυτή τη φορά, το θύμα ήταν αφροαμερικανή…

Βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα στη στολή αστυνομικού που βρέθηκε στο αιματηρό περιστατικό δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις λίγες ώρες μετά τα όσα έγιναν. Δείχνει τη στιγμή που ο αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει το 16χρονο κορίτσι!

Ήταν περίπου 16:30 το απόγευμα της Τρίτης (20.04.2021) λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και την καταδίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν όταν η αστυνομία του Κολόμπο στο Οχάιο ειδοποιήθηκε για κάποιον που επιχειρούσε να επιτεθεί με μαχαίρι σε άλλους μέσα σε σπίτι.

«Τους επιτέθηκε με μαχαίρι» ακούγεται να λέει ο αστυνομικός καθώς οι συνάδελφοί του τρέχουν πάνω από το θύμα.

Μέλη της οικογένειας ανέφεραν πως το κορίτσι που έχασε τη ζωή του ονομαζόταν Μακάια Μπράιαντ και ήταν 16 ετών.

Η Χέιζελ Μπράιαντ, θεία του θύματος, είπε στην Columbus Dispatch πως η νεαρή ζούσε σε κέντρο υποδοχής ανηλίκων και ενεπλάκη σε διένεξη με κάποιο άλλο πρόσωπο στο κέντρο.

Η θεία του παιδιού επέμεινε πως η έφηβη είχε ήδη πετάξει κάτω το μαχαίρι που είχε πάνω της πριν την πυροβολήσει επανειλημμένα αστυνομικός.

Φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Κολόμπο δείχνει ένα νεαρό κορίτσι να ρίχνει στο έδαφος ένα άλλο και να κρατά στα χέρια της ένα μαχαίρι. Φαίνεται το κορίτσι με το μαχαίρι να επιτίθεται και σε άλλη και έφηβη πριν οι αστυνομικοί ανοίξουν πυρ, την πυροβολήσουν πολλές φορές και τη σκοτώσουν τελικά.

Η εφημερίδα The Columbus Dispatch ανέφερε ότι πλήθος διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά σε σπίτι στο νοτιοανατολικό τμήμα του Οχάιο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, μερικά λεπτά πριν το σώμα των ενόρκων ανακοινώσει την ετυμηγορία του στη δίκη για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

