ΗΠΑ και Ισραήλ «γονατίζουν» το Ιράν: Με βόμβες 900 κιλών χτύπησαν τις αποθήκες πυρομαχικών, ζημιές σε χώρους λατρείας

Αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν, σιιτικούς χώρους λατρείας στη Ζανζάν, παλάτια και μουσεία στην Τεχεράνη και εργοστάσια αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ χτύπησαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ σε συντονισμένες επιθέσεις για να εντείνουν περισσότερο την πίεση στην Τεχεράνη.

Από τα πιο πρόσφατα πλήγματα, είναι οι αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε τα ξημερώματα βίντεο από την επίθεση, το οποίο αποτυπώνει μία τεράστια έκρηξη και φλόγες να φτάνουν μέχρι τον ουρανό. Αξιωματούχος του Ιράν επιβεβαίωσαν πως ΗΠΑ και Ισραήλ στοχοποιήσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς όμως να αναφέρει το εύρος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με βόμβες bunker buster βάρους 900 κιλών την ιρανική αποθήκη.

HUGE: The US confirms that it used heavy 2,000 pound "bunker-buster" munitions to penetrate deeply into the IRGC's underground ballistic missile and ammunition stockpile in Isfahan, Iran tonight and sent it to kingdom come.



Αναστολή στη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης του Κεσμ

Στόχος αεροπορικού πλήγματος έγινε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο ιρανικό νησί Κεσμ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Isna.

«Το πόσιμο νερό στο νησί Κεσμ προέρχεται από εργοστάσια αφαλάτωσης. Ένα από τα εργοστάσια αφαλάτωσης του νησιού Κεσμ στοχοθετήθηκε και έχει τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας, διότι δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές βραχυπρόθεσμα», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας Μοχσέν Φαρχαντί, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε η επίθεση.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον Μάρτιο ότι ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης.

Βομβαρδισμοί και φωτιές σε χώρους λατρείας και μνημεία Unesco

Πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν σήμερα προκάλεσαν ζημιές σε σιιτικό χώρο λατρείας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Το κτήριο του Μεγάλου Χοσεϊνίγε -ένας χώρος συγκέντρωσης των σιιτών για επιμνημόσυνες τελετές, θρησκευτική μελέτη- «υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί ο εχθρός στην οδό Φερντόουζι» στην πόλη Ζανζάν, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Τμήματα του τρούλου και των μιναρέδων υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα πλήγματα που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 120 μουσεία, ιστορικά κτίρια και πολιτιστικούς χώρους στη χώρα από την έναρξη τoυ πολέμου, είχε δηλώσει αξιωματούχος το ιρανικού υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς την Παρασκευή, 27 Μαρτίου.

Μεταξύ αυτών ανέφερε κυρίως το εμβληματικό παλάτι του Γκολεστάν στην Τεχεράνη, που είναι καταχωρημένο στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, καθώς και το παλάτι του Μαρμάρου, το μουσείο Τεϊμουρτάς και το παλάτι του Σανταμπάντ, που βρίσκονται επίσης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το τελευταίο, ένα από τα μνημεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Τεχεράνη, επλήγη την Παρασκευή από το ωστικό κύμα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

Στα μέσα Μαρτίου, η Unesco είχε καταγράψει 4 τοποθεσίες που υπέστησαν ζημιές από τις 29 της χώρας που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς: το παλάτι του Γκολεστάν -μερικές φορές συγκρίνεται με τις Βερσαλλίες και είναι ένας από τους παλαιότερους τόπους της ιρανικής πρωτεύουσας-, το τέμενος Jameh του Ισφαχάν (κεντρικό Ιράν), το παλάτι Chehel Sotoun, επίσης στο Ισφαχάν και οι προϊστορικοί χώροι της κοιλάδας του Χοραμαμπάντ (ανατολικά).

Οι στόχοι στο Ισφαχάν

Η επαρχία Ισφαχάν είναι ένα νευραλγικό κέντρο της ιρανικής στρατιωτικής και αμυντικής βιομηχανίας και φιλοξενεί σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα της Νατάνζ, που έχει τεθεί στο στόχαστρο αμερικανοϊσραηλινού πλήγματος.

Αυτές οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είχαν ήδη τεθεί στο στόχαστρο κατά τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, στη διάρκεια του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επίσης εξαπολύσει βομβαρδισμούς.

Στην επαρχία βρίσκονται επίσης πολλές σημαντικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων η αεροπορική βάση Μπαντρ, η 8η αεροπορική βάση Σεκάρι και η 4η αεροπορική βάση.

Οι βομβαρδισμοί που έχουν εξαπολυθεί στη διάρκεια του πολέμου έχουν πλήξει επίσης πολιτικές και ιστορικές υποδομές, κυρίως το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ισφαχάν.

Πολλές τοποθεσίες που είναι καταχωρημένες στην πολιτιστική κληρονομιά της Unesco έχουν επίσης υποστεί ζημιές στην εμβληματική πλατεία Naqsh-e Jahan της πόλης Ισφαχάν, κυρίως το τέμενος Jameh και το ανάκτορο Ali Qapou.

Σήμερα, ο Χασάν Φαρτουσί, ο γενικός γραμματέας της εθνικής επιτροπής του Ιράν για την Unesco, χαρακτήρισε σε συνέντευξη Τύπου «τεράστιο» το μέγεθος των ζημιών στην επαρχία.

Έχουν πληγεί επίσης βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων εργοστάσιο του ομίλου σιδηρουργίας Mobarakeh.

Πριν από λίγο, η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα έπληξαν σήμερα εγκατάσταση μίας από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις του Ιράν, που παράγει φάρμακα κατά του καρκίνου και αναισθητικά.

«Κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον πολιτικών υποδομών, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που παράγει ειδικά φάρμακα, αντικαρκινικά και αναισθητικά, υπέστη ζημιές, κυρίως η αλυσίδα παραγωγής της», ανέφερε η κυβέρνηση σε μήνυμα που ανήρτησε στο X.

Η επιχείρηση ανήκει στην εταιρία επενδύσεων του ιρανικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων.