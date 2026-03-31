Η Τεχεράνη χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ – Εκρήξεις σε Ιράν και Ισραήλ, τραυματίες στο Ντουμπάι – Νεκροί στρατιώτες στον Λίβανο

Με εκρήξεις σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο και επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου, εξελίχθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της νύχτας (31.03.20256). Άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ντουμπάι από αναχαιτίσεις πυραύλων ενώ η Τεχεράνη βομβάρδισε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ, στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για συμφωνία μέχρι τις 6 Απριλίου ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν μπλοκαρισμένα. Ο Νετανιάχου εκτιμά πως οι περισσότεροι στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη εξαλειφθεί ενώ το ιρανικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με Ισραήλ και ΗΠΑ και καταρρίπτει το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
-Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν καλά, προσθέτοντας ότι αυτά που λέει δημόσια η Τεχεράνη διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους κατ’ ιδίαν.
-Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων που στόχευαν υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης.
-Δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν εντός του τουρκικού εναέριου χώρου. Πρόκειται για τον τέταρτο βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίζεται πάνω από την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου.
-«Θα δείτε σύντομα», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν σε εργοστάσιο ύδρευσης και ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ ενώ ένα διυλιστήριο πετρελαίου πυρπολήθηκε στη ισραηλινή πόλη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση.
-Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της G7 δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.
-Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα για συνεργασία με παράγοντες εντός της κυβέρνησης του Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει κατ’ ιδίαν θετικά μηνύματα.
-Δύο ακόμα μέλη του προσωπικού της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο νότιο τμήμα της χώρας.
Τέσσερις στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο χθες, ανακοίνωσε ο στρατός.
Τρεις από τους νεκρούς στρατιώτες αναφέρονται ως:
-Λοχαγός Νόαμ Μαντμόνι, 22 ετών, από το Σντερότ
-Λοχίας Μπεν Κοέν, 21 ετών, από το Λεχάβιμ
-Λοχίας Μάξιμ Έντις, 21 ετών, από το Μπατ Γιαμ
Το όνομα του τέταρτου στρατιώτη πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αργότερα, σύμφωνα με τον στρατό.
Επιπλέον, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας έφεδρος τραυματίστηκε ελαφρά στο περιστατικό.
Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.
Πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό, το Al Salmi, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο σκάφος και να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum Corporation, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τις πρώτες πρωινές ώρες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προεξόφλησε χθες Δευτέρα ότι το κράτος του Ιράν θα καταρρεύσει εκ των έσω, ωστόσο επανέλαβε ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.
«Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τις πρώτες πρωινές τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της χώρας το Ιράν.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν τους περί τις 05:30 μέσω Telegram, προτού ο συναγερμός αρθεί ένα τέταρτο αργότερα.
Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε από την πλευρά της ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.
Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.
Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.
Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.
Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε χθες Δευτέρα τη Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτειά της, επαναλαμβάνοντας ότι τα πλήγματα του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου στρέφονται εναντίον των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Το Ιράν σέβεται το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας» το θεωρεί «αδελφό έθνος», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X.
«Οι επιχειρήσεις μας έχουν στόχο εχθρούς που μας επιτίθενται χωρίς να σέβονται τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε να μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια», πρόσθεσε, διατεινόμενος πως είναι πια «καιρός» το βασίλειο «να διώξει τις δυνάμεις των ΗΠΑ», να φύγουν οι αμερικανικές βάσεις.
