Η Τεχεράνη χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ – Εκρήξεις σε Ιράν και Ισραήλ, τραυματίες στο Ντουμπάι – Νεκροί στρατιώτες στον Λίβανο

Πρόθυμος ο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου ακόμα και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν μπλοκαρισμένα - Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί και σε Λίβανο
Δεξαμενόπλοιο
Χρύσα Πανούση , Σοφία Βαλσάμη

Με εκρήξεις σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο και επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου, εξελίχθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της νύχτας (31.03.20256). Άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ντουμπάι από αναχαιτίσεις πυραύλων ενώ η Τεχεράνη βομβάρδισε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ, στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για συμφωνία μέχρι τις 6 Απριλίου ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν μπλοκαρισμένα. Ο Νετανιάχου εκτιμά πως οι περισσότεροι στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη εξαλειφθεί ενώ το ιρανικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με Ισραήλ και ΗΠΑ και καταρρίπτει το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.

07:21 | 31.03.2026
Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της προηγούμενης ημέρας:

-Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν καλά, προσθέτοντας ότι αυτά που λέει δημόσια η Τεχεράνη διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους κατ’ ιδίαν.

-Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων που στόχευαν υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης.

-Δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν εντός του τουρκικού εναέριου χώρου. Πρόκειται για τον τέταρτο βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίζεται πάνω από την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου.

-«Θα δείτε σύντομα», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν σε εργοστάσιο ύδρευσης και ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ ενώ ένα διυλιστήριο πετρελαίου πυρπολήθηκε στη ισραηλινή πόλη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση.

-Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της G7 δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

-Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα για συνεργασία με παράγοντες εντός της κυβέρνησης του Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει κατ’ ιδίαν θετικά μηνύματα.

-Δύο ακόμα μέλη του προσωπικού της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο νότιο τμήμα της χώρας.

07:21 | 31.03.2026
Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ γεμάτο με πετρέλαιο στο λιμάνι του Ντουμπάι – Κίνδυνος για ρύπανση της θάλασσας
Από την ιρανική επίθεση ξέσπασε φωτιά - Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες
07:09 | 31.03.2026
The Rishiri Galaxy, an oil and chemical tanker sailing under the flag of Panama, is docked at the Texas City docks next to the Marathon Galveston Bay Refinery shortly after U.S. President Donald Trump announced a 60-day waiver of the Jones Act shipping law, in Texas City, Texas, U.S. March 18, 2026.
Οι τιμές του πετρελαίου ισορροπούν στα ψηλά εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων για την έκβαση του πολέμου ενώ κλείνει το χάσμα μεταξύ Brent και WTI
Οι εξελίξεις που υπονομεύουν τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή συντηρούν ψηλά τις τιμές
07:01 | 31.03.2026
4 νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες στον νότιο Λίβανο

Τέσσερις στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο χθες, ανακοίνωσε ο στρατός.

Τρεις από τους νεκρούς στρατιώτες αναφέρονται ως:

-Λοχαγός Νόαμ Μαντμόνι, 22 ετών, από το Σντερότ

-Λοχίας Μπεν Κοέν, 21 ετών, από το Λεχάβιμ

-Λοχίας Μάξιμ Έντις, 21 ετών, από το Μπατ Γιαμ

Το όνομα του τέταρτου στρατιώτη πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αργότερα, σύμφωνα με τον στρατό.

Επιπλέον, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας έφεδρος τραυματίστηκε ελαφρά στο περιστατικό.

06:59 | 31.03.2026
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Νετανιάχου: «Είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων του Ιράν, σκοτώσαμε χιλιάδες Φρουρούς της Επανάστασης»
Υποστήριξε πως Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν πετύχει πάνω από τους μισούς στόχους τους αλλά δεν έδωσε χρονικό διάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου
06:38 | 31.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ ζητά συμφωνία πριν τις 6 Απριλίου με το Ιράν αλλιώς απειλεί με ισοπέδωση – Οι κινήσεις της Τεχεράνης
Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει πως το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει σε κάποια σημεία – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Λίβανο
06:38 | 31.03.2026
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν θα καταρρεύσει εσωτερικά, δεν βάζω χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου
O πρωθυπουργός του Ισραήλ πρότεινε, επίσης, μία παράκαμψη για τη Μεσόγειο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
06:38 | 31.03.2026
IDF: Πλήξαμε 170 στόχους του Ιράν τις τελευταίες ώρες
06:35 | 31.03.2026
Το βίντεο που ανέβασε ο Τραμπ από τις επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις
06:35 | 31.03.2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ
WSJ: Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα διαρκούσε περισσότερο από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων
06:30 | 31.03.2026
4 τραυματίες στο Ντουμπάι από αναχαιτίσεις πυραύλων

Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.

06:29 | 31.03.2026
Το Κουβέιτ λέει πως δεξαμενόπλοιό του δέχθηκε ιρανικό πλήγμα σε λιμάνι του Ντουμπάι

Πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό, το Al Salmi, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο σκάφος και να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.

06:28 | 31.03.2026
Ο Νετανιάχου προεξοφλεί πως το Ιράν θα «καταρρεύσει εκ των έσω»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προεξόφλησε χθες Δευτέρα ότι το κράτος του Ιράν θα καταρρεύσει εκ των έσω, ωστόσο επανέλαβε ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.

06:28 | 31.03.2026
Τουλάχιστον 10 εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τις πρώτες πρωινές τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της χώρας το Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν τους περί τις 05:30 μέσω Telegram, προτού ο συναγερμός αρθεί ένα τέταρτο αργότερα.

Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε από την πλευρά της ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.

06:27 | 31.03.2026
Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

06:27 | 31.03.2026
Συνεχίζουν και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.

Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

06:26 | 31.03.2026
Αραγτσί: Καιρός η Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές δυνάμεις

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε χθες Δευτέρα τη Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτειά της, επαναλαμβάνοντας ότι τα πλήγματα του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου στρέφονται εναντίον των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ιράν σέβεται το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας» το θεωρεί «αδελφό έθνος», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

«Οι επιχειρήσεις μας έχουν στόχο εχθρούς που μας επιτίθενται χωρίς να σέβονται τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε να μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια», πρόσθεσε, διατεινόμενος πως είναι πια «καιρός» το βασίλειο «να διώξει τις δυνάμεις των ΗΠΑ», να φύγουν οι αμερικανικές βάσεις.

06:26 | 31.03.2026
Δείτε εδώ τι έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή
Πύραυλος πάνω από το Τελ Αβίβ
Το Ιράν θέλει να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ – Ο Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου
Ο Ρούμπιο δεν αποκαλύπτει με ποιους διαπραγματεύεται και βλέπει «ρωγμές» στο Ιράν - Η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ ενώ η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις στην Τεχεράνη για ένα έτος
06:25 | 31.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Θα συνεχίσουμε να σας μεταδίδουμε από εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

