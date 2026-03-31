Η Τεχεράνη χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ – Εκρήξεις σε Ιράν και Ισραήλ, τραυματίες στο Ντουμπάι – Νεκροί στρατιώτες στον Λίβανο

Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της προηγούμενης ημέρας:

-Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν καλά, προσθέτοντας ότι αυτά που λέει δημόσια η Τεχεράνη διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους κατ’ ιδίαν.

-Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων που στόχευαν υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης.

-Δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν εντός του τουρκικού εναέριου χώρου. Πρόκειται για τον τέταρτο βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίζεται πάνω από την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου.

-«Θα δείτε σύντομα», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν σε εργοστάσιο ύδρευσης και ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ ενώ ένα διυλιστήριο πετρελαίου πυρπολήθηκε στη ισραηλινή πόλη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση.

-Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της G7 δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

-Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα για συνεργασία με παράγοντες εντός της κυβέρνησης του Ιράν, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει κατ’ ιδίαν θετικά μηνύματα.

-Δύο ακόμα μέλη του προσωπικού της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο νότιο τμήμα της χώρας.