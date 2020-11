ΗΠΑ – Κορονοϊός: Μέριλ Στριπ, Κάρλι Κλος και Μάικλ Κορς βοηθούν για τη διανομή δωρεάν γευμάτων

Το έργο των εθελοντών της θα τιμήσει η μη κερδοσκοπική οργάνωση Citymeals on Wheels στη φετινή εκδήλωσή της More Than a Meal, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Η οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη έχει παραδώσει 1,4 εκατομμύρια γεύματα από τότε που η πανδημία του κορονοϊού εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ και περισσότεροι από 18.000 ηλικιωμένοι κάτοικοι βασίζονται στα παραδοθέντα γεύματα.

Η Citymeals πρόσθεσε περισσότερους από 3.000 παραλήπτες στο πρόγραμμα παράδοσης γευμάτων στο σπίτι από την έναρξη της πανδημίας και εξυπηρετεί επίσης περισσότερους από 34.000 κάτοικους της Νέας Υόρκης, οι οποίοι κινδυνεύουν από ασιτία.

Στην online εκδήλωση στο YouTube στις 18 Νοεμβρίου θα πάρουν μέρος ηθοποιοί και εκπρόσωποι της βιομηχανίας της μόδας, μεταξύ άλλων οι Μέριλ Στριπ, Λίαμ Νίσον, Μπίλι Κρίσταλ, Κάρλι Κλος και Μάικλ Κορς και θα αναγνώσουν επιστολές ανθρώπων που υποστηρίζονται από την οργάνωση.

«Η πρώτη μας εικονική εκδήλωση για τη συγκέντρωση δωρεών θα τιμήσει τις ιστορίες τόσο εκείνων που φροντίζουμε όσο και εκείνων που κάνουν το έργο μας εφικτό: το προσωπικό της κουζίνας και της υπηρεσίας παράδοσης, εθελοντών, εταιρικών συνεργατών, μελών της μαγειρικής κοινότητας – και των δωρητών μας» αναφέρεται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Στη Νέα Υόρκη ζουν 1,7 εκατομμύρια ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών. Το 92% εκείνων που λαμβάνουν γεύματα από την οργάνωση, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι υπέργηροι που χωρίς τη βοήθεια της Citymeals on Wheels, δεν θα μπορούσαν να μένουν στα σπίτια τους.

