ΗΠΑ – Κορονοϊός: Σε ξεσηκωμό για τα νέα μέτρα σε Μίσιγκαν και Ουάσινγκτον καλεί… ο Λευκός Οίκος!

Νέα αυστηρά μέτρα επέβαλαν την Κυριακή (15/11) οι πολιτείες Μίσιγκαν και Ουάσινγκτον για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ο αριθμός των συνολικών κρουσμάτων στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια, μόλις μία εβδομάδα αφού είχε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια.

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας των λυκείων και των κολεγίων, ενώ πλέον τα εστιατόρια δεν θα επιτρέπεται να δέχονται πελάτες σε εσωτερικούς χώρους για διάστημα τριών εβδομάδων από την Τετάρτη, καθώς ο ολοένα και πιο ψυχρός καιρός ωθεί τους ανθρώπους σε εσωτερικούς χώρους όπου ο κορονοϊός μπορεί να εξαπλωθεί πιο εύκολα. Επίσης, στο Μίσιγκαν θα απαγορευθούν οι δημόσιες συγκεντρώσεις σε αίθουσες συναυλιών, τα καζίνο, τους κινηματογράφους και άλλους εσωτερικούς χώρους, ενώ στις συγκεντρώσεις στα σπίτια δεν επιτρέπεται η συμμετοχή περισσότερων από 10 ατόμων από δύο νοικοκυριά.

Η Γουίτμερ, μια Δημοκρατική, προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν αυστηρά μέτρα, στο Μίσιγκαν ενδέχεται να καταγράφονται σύντομα 1.000 θάνατοι από covid-19 κάθε εβδομάδα. «Βρισκόμαστε στη χειρότερη περίοδο της πανδημίας αυτής», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ πιο σοβαρή. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της καταστροφής και πρέπει να αναλάβουμε δράση», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα κορονοϊού Σκοτ Άτλας σχολίασε τα μέτρα που υιοθετούνται στο Μίσιγκαν καλώντας τους κατοίκους της πολιτείας «να ξεσηκωθούν εναντίον τους», με ανάρτησή του στο Twitter.

The only way this stops is if people rise up. You get what you accept. #FreedomMatters #StepUp https://t.co/8QKBszgKTM