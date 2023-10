Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50-60 τραυματίστηκαν σε αλλεπάλληλες επιθέσεις λευκού άνδρα οπλισμένου με ημιαυτόματο τουφέκι στην πόλη Λιούιστον της πολιτείας Μέιν.

Ο άνθρωπος που προκάλεσε το μακελειό στο Μέιν ταυτοποιήθηκε και λέγεται Ρόμπερτ Καρντ. Στις εικόνες ο 40χρονος φαίνεται καθαρά να κρατά το όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ το καλοκαίρι είχε μπει σε μονάδα ψυχικής υγείας αφού απειλούσε να ανατινάξει στρατιωτική βάση. Τελικά πήρε εξιτήριο. Αναφέρεται πως είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων και μέλος των Εφέδρων του Στρατού των ΗΠΑ.

Η αστυνομία είχε συμβουλεύσει τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν. Όλα τα σχολεία και τα δημόσια κτήρια παραμένουν κλειστά.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Καρντ πήγε προς το λιμάνι της πόλης (όπου περνά μεγάλο ποτάμι) και έφυγε με μια βάρκα, με την αστυνομία να ψάχνει και στο νερό.

Maine shooting suspect is Robert Card, a trained firearms instructor in the U.S. Army reserve. He was recently released from a mental health facility#LewistonMaine #ActiveShooter #Maine #lewiston #USA #Shooting pic.twitter.com/IdBGDePxp7 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 26, 2023

BREAKING – ARREST OF MASS SHOOTING SUSPECT ROBERT CARD IN AUBURN MAINE. Reports coming in shooter has been apprehended by police. So far 22+ causalities. Up to 100+ victims in multiple locations. #Maine #Lewiston #USA #Auburn pic.twitter.com/a45VIdTXud — FOLLOW FOR BREAKING NEWS / FACTS / ACCURATE INFO (@Jeee952) October 26, 2023

As you process the devastating news that another tragic shooting took the lives of at least 22 innocent people in Maine, remember the shooter didn’t act alone.



He was assisted by 222 House members, 49 Senators, and the NRA. pic.twitter.com/3KUvZDfcH4 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 26, 2023

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικά με την κυβερνήτη του Μέιν, την Τζάνετ Μιλς, καθώς και μέλη του Κογκρέσου από την πολιτεία, προσφέροντας την πλήρη υποστήριξη των ομοσπονδιακών αρχών στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετά το μακελειό, που χαρακτήρισε φρικιαστικό, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: αίθουσα μπόουλινγκ και πάρτι, εστιατόριο – μπαρ και εφοδιαστικό κέντρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Τα δημόσια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, ανακοίνωσε αξιωματούχος της σχολικής διεύθυνσης της περιοχής.

Η χθεσινή είναι η πιο πολύνεκρη επίθεση του είδους στις ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2019, όταν νεαρός εφοδιασμένος με AK-47 άνοιξε πυρ εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Ελ Πάσο, κυρίως μεξικανούς και λατινοαμερικάνους, διαπράττοντας – σύμφωνα με τις αρχές – έγκλημα ρατσιστικού μίσους.

Η φονικότερη επίθεση ενόπλου στην αμερικανική ιστορία διαπράχτηκε στο Λας Βέγκας το 2017, όταν άνδρας που είχε στην κατοχή του αρκετά αυτόματα τουφέκια άνοιξε πυρ από δωμάτιο σε υψηλό όροφο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Απολογισμός: 58 νεκροί.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ενώ ο ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα όπλο.

Συνέπεια της διάδοσης τους είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες.

Χωρίς να λογαριάζονται καν οι αυτοκτονίες, το τρέχον έτος έχουν σκοτωθεί από σφαίρες πάνω από 15.000 άνθρωποι στη χώρα, κατά τους αριθμούς του εξειδικευμένου site Gun Violence Archive.

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή θεωρείται από εκατομμύρια πολίτες θεμελιώδες και αναπόσπαστο συνταγματικό τους δικαίωμα, οι μόνες πρόσφατες νομοθετικές πρόοδοι ήταν εντελώς οριακές, ιδίως η διεύρυνση των ελέγχων του ποινικού μητρώου και του ψυχιατρικού ιστορικού των επίδοξων αγοραστών όπλων.

Φωτογραφίες: Reuters