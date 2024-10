ΗΠΑ: Μακελειό στο Σιάτλ – 5 νεκροί από πυροβολισμούς σε σπίτι, κρατείται 15χρονος

Συνολικά πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (21.10.2024) από πυροβολισμούς σε σπίτι κοντά στο Σιάτλ και κρατείται 15χρονος για τη μαζική δολοφονία σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας της Ουάσιγκτον.

Από τους πυροβολισμούς κοντά στο Σιάτλ νεκροί είναι τρία παιδιά και δυο ενήλικοι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Κινγκ. Ένα κορίτσι που ζούσε στο σπίτι τραυματίστηκε.

Ο Μάικ Μέλις, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, δήλωσε στον Τύπο ότι ο 15χρονος που θεωρείται ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Δεν έχει γίνει σαφές αν τα θύματα και ο θύτης ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ούτε το κίνητρο για τη μαζική δολοφονία.

Υπήρξαν επανειλημμένες κλήσεις στην άμεση δράση για πυρά στο σπίτι στην κοινότητα Φολ Σίτι, κάπου 16 χιλιόμετρα από το Σιάτλ, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Περίοικος με σπουδές ιατρικής προσέφερε «τις πρώτες βοήθειες ωσότου φθάσουν ασθενοφόρα».

We’ve learned 3 teenagers and 2 adults died in this morning’s domestic violence shooting in Fall City. One person was taken to the hospital. INFO: https://t.co/YPdBi7XRf5 @komonews pic.twitter.com/MdKwVQ3UM5

HAPPENING NOW: We’re in Fall City near the 7700 block of Lake Alice Rd. Multiples agencies are here for reports of a possible shooting investigation. KCSO tells us the initial call came in just before 5am for a suicide attempt and possible gunfire inside a home. @komonews pic.twitter.com/RkjnZiSsvj