Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από μαθητή έπεσε καθηγητής σε σχολείο της Τζόρτζια των ΗΠΑ, αφού ενημέρωσε τους γονείς του νεαρού για την άσχημη απόδοσή του στα μαθήματα. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν το βίντεο που έχει γίνει viral.

O καθηγητής στο λύκειο Discovery των ΗΠΑ, αποχώρησε από το σχολείο με αίματα στο στόμα και χτυπήματα στο κεφάλι που του προκάλεσαν ζάλη. Η άγρια επίθεση, πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά την ενημέρωση των γονέων του δράστη ότι δεν τα πήγαινε καλά στα μαθήματά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου, προτού ένα από τα παιδιά της τάξης σταματήσει τον δράστη που χτυπούσε τον καθηγητή του.

A teacher in Lawrenceville, GA was beaten by a student 1 day after discussing this student’s poor performance with parents.



This school district also changed their discipline policies this year to be more lax & have reportedly seen a 31% increase in students involved in fights. pic.twitter.com/HfZvggOGh4