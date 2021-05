Μια μαθήτρια της έκτης τάξης δημοτικού στο Αϊντάχο των ΗΠΑ άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο της, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα πριν αφοπλιστεί από έναν δάσκαλο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ρίγκπι και η μαθήτρια συνελήφθη γρήγορα από τις Αρχές, ενώ τα στοιχεία της δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα.

«Σήμερα το πρωί περίπου στις 9:08 π.μ., μια μαθήτρια της έκτης τάξης έβγαλε ένα πιστόλι από το σακίδιο της. Πυροβόλησε αρκετές φορές μέσα στην εγκατάσταση και τραυμάτισε τρία άτομα. Δύο από αυτά είναι μαθητές και ένας επιστάτης του σχολείου», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Τζέφερσον, Στιβ Άντερσον σε συνέντευξη τύπου.

Τόνισε ότι οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί και ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο οι ζωές των τριών θυμάτων, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας δάσκαλος αφόπλισε την μαθήτρια και την κράτησε μέχρις ότου η αστυνομία την συλλάβει», πρόσθεσε ο σερίφης Άντερσον, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει τα κίνητρα του παιδιού.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στην είσοδο του σχολείου και συνεχίστηκαν έξω από αυτό, είπε.

