Σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, εξέτιε την ποινή του ο διαβόητος αιμοσταγής εκτελεστής του ISIS, «Τζιχάντι Τζορτζ», αλλά πλέον δεν είναι εκεί. Δεν έχει αποδράσει μεν, αλλά κανείς δεν ξέρει που είναι με αποτέλεσμα να επικρατεί μυστήριο για το που ακριβώς βρίσκεται.

Ο κατά κόσμον Αλεξάντα Κότι, στέλεχος του ISIS και ένας από τους αρχιεκτελεστές του Ισλαμικού Κράτους, είχε καταδικαστεί το 2021 στις ΗΠΑ σε ισόβια κάθειρξη για βασανιστήρια και δολοφονίες με αποκεφαλισμό ομήρων από τη Δύση.

Ο δολφόνος του ISIS, βρισκόταν φυλακισμένος εδώ και 6 μήνες στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, Κάνααν στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Δεν φαίνεται, όμως, να είναι επίσημα πλέον εκεί και ουδείς αρμόδιος έχει πάρει θέση για το που βρίσκεται.

Μάλιστα στα αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ, ο «Τζιχάντι Τζορτζ» δεν είναι ανάμεσα στους κρατουμένους της φυλακής Κάνααν. Στον επίσημο ιστότοπο της εν λόγω φυλακής, αναφέρεται ως «μη υπό κράτηση».

