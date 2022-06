Έξι νεκροί από πυρά στη Φιλαδέλφεια και στην Τσατανούγκα των ΗΠΑ. Τα νέα επεισόδια ένοπλης βίας ακολουθούν τα αντίστοιχα στο Τέξας, τη Νέα Υόρκη και την Οκλαχόμα.

Στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην πολυσύχναστη Σάουθ Στριτ, μία περιοχή με πολλά μπαρ και εστιατόρια, γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου (04.06.2022), τοπική ώρα. Δύο άνδρες και μία γυναίκα σκοτώθηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι, την Κυριακή (05.06.2022).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα βίντεο από κάμερα επιτήρησης στη Φιλαδέλφεια δείχνει ανθρώπους σε πολυσύχναστο δρόμο να τρέχουν πανικόβλητοι στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του βίντεο των 22” δευτερολέπτων, πιθανότατα μετά τους πυροβολισμούς. Το βίντεο δεν έχει ήχο.

«Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι που απλώς διασκέδαζαν στη Σάουθ Στριτ, όπως κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο, όταν ξέσπασαν αυτοί οι πυροβολισμοί», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας Ντ. Φ. Πέις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί στη Φιλαδέλφεια παρατήρησαν «αρκετούς ενόπλους που πυροβολούσαν μέσα στο πλήθος», με έναν αστυνομικό να βρίσκεται «σε απόσταση περίπου 10 με 15 μέτρων» από ένα άτομο που πυροβολούσε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο αστυνομικός αυτός πυροβόλησε τον ύποπτο, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται οι δράστες των πυροβολισμών στη Φιλαδέλφεια, δήλωσε η αστυνομία. Δύο πιστόλια βρέθηκαν στον τόπο του επεισοδίου, το ένα με προσθήκη γεμιστήρα, πρόσθεσαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Τζιμ Κένεϊ έκανε λόγο για ένα «φρικτό, αποτρόπαιο και παράλογο» περιστατικό. Η εφημερίδα The Philadelphia Inquirer ανέφερε πως οι νεκροί είναι ηλικίας 22, 27 και 34 ετών, ενώ οι ηλικίες των τραυματιών κυμαίνονται από 17 ως 69 ετών.

Νωρίτερα, πυροβολισμοί στην Τσατανούγκα του Τενεσί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους ενώ περισσότεροι από 15 είναι οι τραυματίες, ανακοίνωσε η αστυνομία, την Κυριακή (05.06.2022).

Οι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες και ένας υπέκυψε στα τραύματά του αφού χτυπήθηκε από ένα όχημα καθώς έτρεχε για να απομακρυνθεί από το σημείο των πυροβολισμών.

Τρεις από τους τραυματίες παρασύρθηκαν από οχήματα καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, δήλωσαν αξιωματούχοι του Τενεσί, προσθέτοντας ότι η κατάσταση μερικών από τους τραυματίες παραμένει κρίσιμη.

BREAKING: Three people are dead and 14 hurt after a shooting near a Tennessee nightclub.



Police said most were shot, but one of those killed and two of the injured were hit by vehicles while trying to flee. They said there were multiple shooters. https://t.co/MtMQvx670g