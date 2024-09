ΗΠΑ: Νεκρός 15χρονος μαθητής από πυροβολισμό σε σχολείο του Μέριλαντ

Ένας 16χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν άλλο μαθητή σε σχολείο της κομητείας Χάρφορντ στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Η δολοφονία σημειώθηκε την Παρασκευή (06.09.2024) την πρώτη μέρα των παιδιών στο λύκειο.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός σημειώθηκε σε μπάνιο του πρώτου ορόφου του σχολείου στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συμπλοκής των μαθητών. Η αστυνομία λέει ότι ο ύποπτος έφυγε από τον χώρο του σχολείου αφού τραυμάτισε τον άτυχο 15χρονο, ενώ άλλα άτομα έβγαλαν το θύμα από το μπάνιο όπου τον φρόντισαν νοσοκόμες.

Ο15χρονος μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά τον πυροβολισμό και έκτοτε πέθανε από τα τραύματά του, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το θύμα έχει αναγνωριστεί από την αστυνομία ως ο 15χρονος Γουόρεν Γκράντις και ο ύποπτος είναι ένας 16χρονος μαθητής. Οι αξιωματούχοι λένε ότι ο ύποπτος συνελήφθη μέσα σε λίγα λεπτά από το περιστατικό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, αυτή ήταν η πρώτη μέρα της φοίτησης των υπόπτων στο σχολείο παρόλο που ήταν η τέταρτη μέρα της σχολικής χρονιάς.

«Πρόκειται για έναν 16χρονο ύποπτο με τον οποίο δεν επιτρέπεται πλέον να μιλήσουμε», είπε ο σερίφης της κομητείας Χάρφορντ Τζεφ Γκάλερ.

The Harford County Sheriff’s Office is currently working an incident at Joppatowne High School. Sheriff and PIO en route.

Αρχικά αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους του σχολείου ότι ο πυροβολισμός ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό στον χώρο του σχολείου.

USA: Another shooting, this time at JOPPATOWNE High School in Harford County, Maryland — just 2 days after the Apalachee High School shooting. #SchoolShooting #Maryland pic.twitter.com/aQbBEWrJiq

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ξέσπασε καβγάς στον σχολικό χώρο μεταξύ γνωστών μερών και ένα όπλο εισήχθη στο σχολείο και χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Joppa, Maryland | Joppatowne High-school Shooting – 15 yr old Warren Curtis Grant Died after Altercation occurred with The suspect in the bathroom

It was the suspects first day of school after missing last 4 days of class – 1 shot fired and student/suspect fled and was caught… pic.twitter.com/c7KjnBpddU