Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει… κοντή μνήμη και γενικώς είναι «ξεχασιάρης», καθώς δεν θυμόταν το όνομα της της γυναίκας του γιου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ότι έχει θέματα με τη μνήμη του.

Μάλιστα, ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ξέχασε το όνομα της γυναίκας του γιου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση μνήμης για τον Αφροαμερικανό πάστορα και ακτιβιστή και ενώ είχε ζητήσει απ’ όλους να τραγουδήσουν το Happy birthday στην Άρντρεα Ουότερς Κινγκ, που είχε γενέθλια.

Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε το παρών στην ομοσπονδιακή εορτή για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Ουάσιγκτον. Η εκδήλωση έγινε στο ιστορικό ξενοδοχείο Mayflower. Ο Μπάιντεν μίλησε για τον Κινγκ, που πάλεψε για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ και δολοφονήθηκε σε ηλικία 39 ετών στις 4 Απριλίου του 1968.

Σε κάποια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος θυμήθηκε ότι είχε γενέθλια η γυναίκα του γιου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ, η Άρντρεα Ουότερς Κινγκ και είπε: «Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ, γιορτάζουμε μια κληρονομιά του αγαπημένου σου πατέρα και της μητέρας σου. Εργάστηκαν για την αγαπημένη τους κοινότητα. Αλλά συγχαρητήρια σήμερα στους τιμώμενους, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας σας, που καταλαβαίνω ότι έχει τα γενέθλιά της σήμερα;» ρώτησε ο Μπάιντεν.

Όταν πήρε θετική απάντηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από όλους να τραγουδήσουν στην γυναίκα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ΙΙΙ τα χρόνια πολλά.

«Κοιτάξτε, η γυναίκα μου έχει έναν κανόνα στην οικογένειά της. Όταν είναι τα γενέθλια κάποιου, τραγουδάμε όλοι το «Happy Birthday». Είστε έτοιμοι;» είπε ο Μπάιντεν και ξεκίνησε να λέει το γνωστό τραγούδι. Εκεί όμως, ανακάλυψε ότι δεν θυμόταν το όνομα της Άρντρεα. Αντί να πει το όνομά της, είπε κάτι ανάμεσα σε Βάλερι και… κάτι άλλο. Τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αντί για Άρντρεα, είπε: «Χρόνια πολλά, αγαπητή Valz-dvit»!

