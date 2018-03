ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπόσχεται… εκπτώσεις για τους «αληθινούς φίλους» στους δασμούς στον χάλυβα

«Οφείλουμε να προστατεύσουμε και να οικοδομήσουμε τις βιομηχανίες μας χάλυβα και αλουμινίου, επιδεικνύοντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία και συνεργασία με αυτούς που είναι αληθινοί φίλοι και μας συμπεριφέρονται με δίκαιο τρόπο τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι θα συναντηθεί με τους υπευθύνους του τομέα σήμερα το απόγευμα στον Λευκό Οίκο.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Μαρτίου 2018