Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να καταλάβουν ποιο ήταν το κίνητρο του οδηγού που παρέσυρε με το SUV αυτοκίνητό του δεκάδες ανθρώπους, σε μια χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Οουισκόνσιν, σκοτώνοντας πέντε από αυτούς, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ύποπτος προσπαθούσε να φύγει από μια άλλη σκηνή εγκλήματος.

Σήμερα το πρωί, μετά το μακελειό της Κυριακής, ένα ροζ καπέλο, ένα παπούτσι και διάφορες καραμέλες παρέμεναν στον κεντρικό δρόμο της Γουόκεσα, μιας πόλης περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά του Μιλγουόκι.

Περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στον δρόμο οι αστυνομικοί έχουν ζωγραφίσει δεκάδες πορτοκαλί κύκλους – σημαδεύοντας τα σημεία των «αποδείξεων». Τα περισσότερα καταστήματα στο κέντρο της πόλης παρέμειναν κλειστά. Μια γυναίκα έδεσε ένα μπουκέτο με λουλούδια σε έναν στύλο, την ώρα που αστυνομικοί απέκλειαν τις διασταυρώσεις στον κεντρικό δρόμο.

Ο ύποπτος φαίνεται ότι διέφευγε από ένα προηγούμενο επεισόδιο, όταν επιτάχυνε και παρέσυρε όσους μετείχαν στην παρέλαση, σύμφωνα με το CNN. Αν και η έρευνα είναι ακόμη στα πρώτα στάδιά της, δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, είπαν οι πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουόκεσα, ο Νταν Τόμσον, είπε στους δημοσιογράφους ότι έχει τεθεί υπό κράτηση ένα άτομο και ότι οι αρχές εντόπισαν το κόκκινο σπορ αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στους πεζούς. Το FBI βοηθά την τοπική αστυνομία στις έρευνές της.

Πολλά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μετέδωσαν ότι ο συλληφθείς είναι ο 39χρονος Ντάρελ Μπρουκς. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Από μια έρευνα σε δικαστικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια ανοιχτή δικαστική υπόθεση σε βάρος ενός ατόμου που ονομάζεται Ντάρελ Μπρουκς. Σύμφωνα πάντα με αυτά τα έγγραφα, το πρόσωπο αυτό κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση αστυνομικού, μη εμφάνιση στο δικαστήριο και βιαιοπραγία. Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε για λογαριασμό του εγγύηση ύψους 1.000 δολαρίων σε μετρητά.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κόκκινο αυτοκίνητο να παρασέρνει περισσότερους από 12 ανθρώπους στην παρέλαση. Ένας αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον του οχήματος, σε μια προσπάθεια να το σταματήσει, σύμφωνα με τον Τόμσον. Η αστυνομία δεν πιστεύει ότι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο πυροβόλησαν το πλήθος, διευκρίνισε.

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz