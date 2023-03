Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια τεράστια έκρηξη που έγινε χθες (24.3.2023) σε εργοστάσιο σοκολάτας στην Πενσιλβανία των ΗΠΑ, ενώ 6 άνθρωποι αγνοούνται.

Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων των ΗΠΑ τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια του εργοστασίου σοκολάτας στην Πενσιλβανία για επιζώντες.

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη στην σοκολατοβιομηχανία της Πενσιλβανίας και έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το βράδυ της στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

Την έκρηξη κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κτίριο που ήταν κοντά στο εργοστάσιο και οι εικόνες είναι συγκλονιστικές.

Explosion destroys Pennsylvania chocolate factory, killing five

Nine people injured in blast at West Reading plant known for manufacturing chocolate Easter bunnies. https://t.co/tehKq1j5m6